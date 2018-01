Ein halbes Jahrhundert DJ Bobo

Er kann jetzt schon auf ein imposantes Lebenswerk zurückblicken: DJ Bobo wird heute 50. © KEYSTONE/DPA/Henning Kaiser

Wie die Zeit vergeht. Für manche ist es gefühlt noch gar nicht so lange her, als DJ Bobo mit dem Welthit «Somebody Dance with Me» im Jahr 1993 der internationale Durchbruch gelang. Der Eurodance-Mann feiert heute Freitag seinen 50. Geburtstag.