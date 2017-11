«Ein richtiges Hudelwetter-Wochenende»

Keine Frage: Am Wochenende ist Kuscheln und Käsefondue angesagt: Es bleibt regnerisch, kalt und am Sonntag kommt ein kräftiger Nordwestwind auf. Ausflüge in die Berge sind nicht ratsam: «In der Höhe dürften die Böen bis zu 120 Stundenkilometer erreichen, im Flachland um die 70 Stundenkilometer», sagt Cedric Sütterlin von Meteonews. Die Temperaturen liegen zwischen vier und neun Grad.

«Grund für das Hudelwetter am Wochenende sind zwei Störungszonen, die über Europa ziehen.» Am Sonntagabend sinken die Temperaturen stark und es dürfte über Nacht bis ins Flachland schneien. «Auf den Autobahnen kann am Montagmorgen durchaus Schnee und Pflutsch liegen», sagt Sütterlin.

(red.)