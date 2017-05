Ein Toter bei Lynchattacke gegen russischen Neonazi in Mexiko

Der Mob war durch im Netz verbreitete Nazi-Symbole und rassistische Kommentare auf den Mann aufmerksam geworden. Dieser versuchte sich zunächst als eine andere Person, als Ukrainer, auszugeben. Beim Sturm auf das Apartment wehrte er sich und erstach einen jungen Mann, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Meute schlug mit Steinen und Stangen auf den Mann ein, er konnte noch auf das Dach eines Nachbarhauses entkommen, bevor die Polizei eintraf. Nach Angaben des russischen Konsuls kam der Mann schwer verletzt in ein Spital. Er soll zuvor schon in Russland und auch in seiner Wahlheimat Cancún gewalttätig aufgefallen sein.

(SDA)