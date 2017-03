Ein Toter bei Schiesserei in Las Vegas

Einsatzkräfte umzingeln einen Bus in Las Vegas nach tödlichen Schüssen in der US-Spielerstadt. © KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Bei einer Schiesserei in Las Vegas ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden, als auf dem quirligen Las Vegas Strip Schüsse fielen, wie lokale Medien berichteten. Der Schütze verschanzte sich in einem Bus.