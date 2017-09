Der volle Bus kam von der Strasse ab und kam auf der Seite ligend in einem Maisfeld zum Stillstand. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. © KEYSTONE/APA/Nordwestmedia/NORD-WEST-MEDIA TV

Bei einem Busunfall in Deutschland ist am Sonntag ein Mensch getötet worden. Der offenbar vollbesetzte Bus war aus noch ungeklärter Ursache von einer Strasse in Tecklenburg (Nordrhein-Westfalen) abgekommen und umgekippt.