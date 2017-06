Ein Tresor für einen Franken

Der Tresor steht seit rund drei jahren bei Yves Senn vor der Tür. © TVO

Es klingt wie eine Abenteurergeschichte aus einem fernen Land: Zwei Männer ersteigern einen Tresor für einen Franken, doch sie wissen nicht, was drin ist. So fern sind die Männer allerdings nicht, sie wohnen in Rickenbach. Und sie suchen nun Unterstützer, die ihnen helfen, den Safe zu öffnen.