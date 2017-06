Eine Chilbi wie vor 50 Jahren

Paul Läuppi vor seiner Bahn «Calypso» aus den 60er-Jahren. © FM1Today/Lara Abderhalden

Der Gallusplatz in St.Gallen macht eine Zeitreise. Diese bringt ihn 50 Jahre zurück, in die Zeit, als man noch in der Geisterbahn knutschte und die krassesten aller Achterbahnen ein drehender Teller oder eine Schiffschaukel waren. Die historische Chilbi kommt nach St.Gallen und mit ihr ein Original. Der 66-jährige Schausteller Paul Läuppi kennt seine Bahn «Calypso» schon seit er 18 Jahre alt ist.