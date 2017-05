Eine ganze Region feiert an der Rhema

Auch am zweiten Partywochenende war die Stimmung an der Rhema ausgelassen © FM1Today/Yannick Gysin

Auch am zweiten Rhema-Partywochenende herrschte in den Partyzelten ausgelassene Stimmung. Am Freitagabend pilgerten erneut Tanzfreudige aller Altersklassen nach Altstätten, um das Wochenende einzuläuten.