Guimarães' Coach Pedro Martins setzte am Donnerstag auf elf Nicht-Europäer in der Startformation © KEYSTONE/AP/PAULO DUARTE

Vitoria Guimarães sorgt am Donnerstagabend in der Europa League gegen Salzburg (1:1) für ein Novum. Als erstes Team setzte der portugiesische Vertreter in einem Europacup-Match auf eine Startformation ohne europäische Spieler.