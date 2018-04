Eltern des schwerkranken Knaben Alfie kämpfen weiter um Ausreise

Der 23 Monate alte Alfie Evans leidet an einer schweren neurologischen Krankheit. (Archivbild) © KEYSTONE/AP PA/ALFIES ARMY OFFICIAL

Die Eltern des schwerkranken britischen Jungen Alfie Evans kämpfen weiter für die Behandlung ihres Sohnes in Italien. Sie legten am Mittwochmorgen Berufung gegen den Entscheid eines Gerichts in Manchester ein, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.