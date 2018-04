Erdogan kündigt Neuwahlen in der Türkei an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (r) und sein Verbündeter Devlet Bahceli von der ultrarechten Partei MHP haben sich auf Neuwahlen geeinigt. © KEYSTONE/AP Presidency Press Service

In der Türkei werden am 24. Juni vorgezogene Neuwahlen abgehalten. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte am Mittwoch in Ankara an, dass die eigentlich für November 2019 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf dieses Datum vorgezogen würden.