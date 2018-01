Erneuter Dreisatzsieg für Nadal

Am Ende klatschten nicht nur die knapp 15’000 Zuschauer in der Rod Laver Arena, als Leonardo Mayer (ATP 52) den Platz verliess, sondern auch Rafael Nadal. Mayer hatte die Weltnummer 1 aus Spanien deutlich mehr gefordert als Victor Estrella Burgos in der Startrunde. Zu einem Satzgewinn wie am US Open reichte es dem Argentinier aber diesmal nicht. Nach gut zweieinhalb Stunden hatte Nadal mit 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) gesiegt, womit der Vorjahresfinalist am Freitag in der 3. Runde auf den Bosnier Damir Dzumhur trifft.

In extremis qualifizierte sich Jo-Wilfried Tsonga für die Runde der letzten 32. Der Australian-Open-Finalist von 2008 lag gegen den 18-jährigen Kanadier Denis Shapovalov 1:2 nach Sätzen und im fünften Durchgang 2:5 zurück, ehe er den Kopf noch aus der Schlinge zog und mit 7:5 siegte. Der mögliche nächste Gegner der Franzosen ist Nick Kyrgios, der grosse Hoffnungsträger der Australier.

Dem Ausscheiden noch näher als Tsonga stand Caroline Wozniacki. Die Nummer 2 der Welt musste gegen die Kroatin Jana Fett (WTA 119) im dritten Satz beim Stand von 1:5 zwei Matchbälle abwehren, ehe sie die Wende doch noch schaffte.

(SDA)