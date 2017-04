Erneuter Punkteabzug beim FC Wil

Am 9. und am 17. März 2017 hatte die Lizenzadministration der SFL zwei Anzeigen gegen die FC Wil 1900 AG eingereicht. Im ersten Verfahren, das im Zusammenhang mit den monatlichen Bestätigungen zu den Sozialversicherungszahlungen stand, war die Disziplinarkommission der SFL am 24. März 2017 zum Schluss gekommen, dass die geforderten Unterlagen unvollständig und nicht rechtzeitig eingereicht worden waren. Der Klub wurde mit dem Abzug von drei Punkten bestraft.

Im zweiten Verfahren forderte die Lizenzadministration der SFL die richterliche Beurteilung, ob die Bestätigung der Bezahlung der Januarlöhne inhaltlich korrekt erfolgt sei. Die Disziplinarkommission der SFL stellt in ihrem Urteil fest, dass zum Zeitpunkt der Einreichung des Formulars nicht alle Löhne vollständig bezahlt waren. Weil somit die eingereichte Bestätigung nicht den Tatsachen entsprach, werden dem FC Wil in der laufenden Meisterschaft drei weitere Punkte abgezogen.

Dieser Entscheid kann innert fünf Tagen beim Rekursgericht der SFL angefochten werden. Bis zum definitiven Urteil behält der FC Wil seine Punkte in der Tabelle der Brack.ch Challenge League. Gegen den Entscheid vom 24. März 2017 (Abzug von drei Punkten) hat der FC Wil fristgerecht Rekurs eingereicht.

Gleichzeitig laufen zwei Verfahren vor den Lizenzbehörden der SFL und zwar einerseits zur Lizenzbestätigung bis zum Ende der laufenden Saison und andererseits zur Lizenzerteilung für die kommende Spielzeit.