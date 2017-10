Torschütze für Colorado in Boston: Sven Andrighetto © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In der NHL gewinnt Colorado bei seinem dritten Auftritt in dieser Saison auf fremdem Eis zum zweiten Mal. Beim 4:0-Erfolg in Boston reiht sich erstmals auch Sven Andrighetto unter die Torschützen.Der 24-jährige Zürcher eröffnete das Skore für Colorado in der 5.