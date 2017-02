Erster Terrorprozess Vorarlbergs gestartet

Am Montag startet in Feldkirch der erste Terrorprozess Vorarlbergs. © VOL.AT/Matthias Rauch

Heute Montag beginnt in Feldkirch unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen der erste Terrorprozess Vorarlbergs. Der Angeklagte, ein 25-jähriger Tschetschene, soll in Syrien für den Islamischen Staat (IS) gekämpft haben.