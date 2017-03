Erzähl uns von deinem Horror-Date

Ein missratenes Rendez-Vous hat wohl schon jede und jeder erlebt. Kann ja mal vorkommen. Man versteht sich einfach nicht, es macht einfach nicht «klick». Doch dann gibt es noch die richtigen Horror-Dates.

Wir haben in der Redaktion nach den schlimmsten Erlebnissen gefragt und auch Antworten bekommen. Auffällig ist, dass offenbar nur Frauen schlimme Dates erlebt haben. Ob Männer wohl einfach schon von einem geglückten Date sprechen, wenn es überhaupt eines gegeben hat? Oder ob sie einfach die Schmerzgrenze höher ansetzen?

Celia Rogg, Redaktion FM1Today

«Ich habe diesen Mann im Ausgang getroffen. Es ging alles ziemlich schnell und wir haben uns bald einmal geküsst. Plötzlich brach er in Tränen aus: Er könne das nicht, er sei doch sehr gläubig… Schliesslich hat er sich bei mir über seine Ex-Freundin und das Leben im Allgemeinen ausgeweint.»

Katerina Mistakidis, Moderatorin FM1

«Mein Horror-Date ist schon ewig her. Und ich bin mir sicher, dass er es bloss gut gemeint hatte. Er wollte mich zum Znacht einladen. Wir waren ja noch ziemlich jung damals und ich dachte: ‘Wow! Das hat jetzt Stil und wir werden langsam erwachsen!’ Auf dem Weg ins Restaurant – damals natürlich noch mit dem Bus – stutzte ich, da wir bei einem Dönerladen ausstiegen. Ich dachte noch, ob er jetzt wirklich eine halbe Griechin zu einem Döner einladen wolle. Gegessen habe ich nur Pommes und diese waren auch nicht wirklich gut. Beim Date war dann die Romantik weg.»

Anja Müggler, News-Redaktorin FM1

«Es war in der vierten Klasse und ich war schon rund ein halbes Jahr mit meinem damaligen Freund zusammen. Wir gingen zum ersten Mal zusammen ins Kino. Er sagte mir die ganze Zeit, dass er mich etwas fragen müsse, er sich aber eh sicher sei, dass ich Nein sagen würde. Ich befürchtete, dass er mich küssen wollte. Da sagte ich ihm, dass er die Frage gar nicht er stellen solle. Zwei Tage später habe ich mit ihm Schluss gemacht. Kürzlich traf ich ihn wieder im Ausgang und wollte wissen, was er mich damals fragen wollte. Er konnte sich nicht daran erinnern.»

