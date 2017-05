Es ist ein Holz-Chüeli

Eine kleine Kuh aus Holz steht im Zentrum der diesjährigen Olma. Gestaltet hat es Rachel Kühne aus Uznach. Sie ist Absolventin der Fachklasse Grafik an der Schule für Gestaltung an der GBS in St.Gallen. Alle drei bis vier Jahre organisieren die Olma Messen St.Gallen zusammen mit einer Kommunikationsagentur den Wettbewerb für das OLMA-Werbesujet. Eingeladen sind jeweils ausgewählte Gestalter und Schulen für Gestaltung aus der Schweiz.

Rachel Kühne sei eine von zwölf Schülerinnen und Schülern der St.Galler Fachklasse Grafik, die sich am Wettbewerb beteiligt haben, schreiben die Olma-Messen in einer Mitteilung. Am Anfang stand der Besuch eines Bauernhofes auf dem Programm, um sich inhaltlich auf die Aufgabe einzustimmen. Der erste Entwurf von Rachel Kühne zeigte ein Kind, das mit Holztieren spielt. «Für mich ist die Szene ein Sinnbild dafür, wie Kinder das Leben auf dem Bauernhof spielerisch kennenlernen», sagt die junge Grafikschülerin.

(saz)