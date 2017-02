Es stürmt heut Nachmittag zünftig

Ein Tief zieht momentan über Mitteleuropa und schickt eine Front heute Nachmittag in die Schweiz. In höheren Lagen kann dieses Tief starke Sturmböen mit sich bringen, Spitzen von bis zu 110 km/h werden erwartet. Im Gefahrenbereich liegt vor allem die Westschweiz und die Region Bern, aber auch in der Ostschweiz könnte der Sturm wüten.

Vor allem der Thurgau und Appenzell werden den Sturm laut einer Karte von Meteoschweiz zu spüren bekommen. Das Rheintal kommt dafür für einmal glimpflich davon.

In Frankreich hat das Sturmtief bereits erste Schäden angerichtet. Der Sturm Leiv erreichte auf der Halbinsel Cap Ferret heute morgen Spitzengeschwindigkeiten von fast 150 Stundenkilometer. Rund 250’000 Haushalte wurden deshalb vom Stromnetz abgeschnitten. Grössere Schäden wurden bis anhin laut dem Radiosender «France Info» noch nicht gemeldet.

(enf/sda)