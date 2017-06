Eskalation in Venezuela: Maduro-Widersacherin droht Absetzung

Noch ist Luisa Ortega Generalstaatsanwältin in Venezuela, doch gegen die Chávez-Anhängerin läuft ein Absetzungsverfahren. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/FERNANDO LLANO

Nach scharfer Kritik an Venezuelas Präsident Nicolás Maduro steht Generalstaatsanwältin Luisa Ortega vor der Absetzung. Der Oberste Gerichtshof beschloss am Dienstagabend (Ortszeit) ein Verfahren einzuleiten, das in Ortegas Absetzung enden kann.