Die Mehrheit im EU-Parlament hat ihre klare Ablehnung der israelischen Siedlungspolitik ausgedrückt. © KEYSTONE/EPA/PATRICK SEEGER

Das EU-Parlament hat Israel für seine Siedlungen in den Palästinensischen Gebieten scharf verurteilt. Diese Politik müsse sofort gestoppt und rückgängig gemacht werden, forderte eine Mehrheit der Parlamentarier am Donnerstag in Strassburg.