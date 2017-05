Europa League Final im Schatten des Terrors

Am Anfang des Spiels wird es eine Schweigeminute geben für die Opfer des Terroranschlags in Manchester. United-Trainer Jose Mourinho sagte vor dem Spiel: «Wir sind alle traurig über die tragischen Ereignisse. Wir denken an die Opfer und deren Familien.» Manchester United hätte eine Pflicht in Schweden zu tun und die Mannschaft werde nichtsdestotrotz mit Freude ans Spiel reisen, wie sie es immer tut.

Die Spieler vor dem Spiel in der Friends Arena in Stockholm:

The #MUFC players and staff at the Friends Arena in Stockholm. pic.twitter.com/q3jQTvhZl6 — Manchester United (@ManUtd) May 23, 2017

Die Spieler wollen Manchester stolz machen:

Good luck, lads – make Manchester proud. pic.twitter.com/PepIB5hbhn — Manchester United (@ManUtd) May 24, 2017

Auch wenn viele heute Manchester United die Daumen drücken werden, auch Ajax Amsterdam zeigt Herz. So wurde beispielsweise beim Training vom Dienstag eine Schweigeminute eingelegt:

#Ajax begon de training met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Manchester.#UELfinal #ajaman pic.twitter.com/M3dyzEvinI — AFC Ajax (@AFCAjax) May 23, 2017

