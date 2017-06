Europameister Portugal verspielt zweimalige Führung

Die Partie zwischen dem amtierenden Europameister Portugal und Mexiko, dem Sieger der Nord- und Zentralamerikameisterschaften, war um einiges attraktiver als noch das Auftaktspiel des Confederations Cup zwischen Gastgeber Russland und Neuseeland. Die rund 35’000 Zuschauer in Kasan sahen zwischen Mexiko und Portugal ein Duell auf Augenhöhe.

Dementsprechend gerecht war am Ende das resultierende Remis. Für Portugal dürfte das Unentschieden dennoch einer Niederlage gleich kommen, kassierte der Europameister den Ausgleich erst in letzter Sekunde. Hector Moreno traf für die Mexikaner per Kopf in der 2. Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte vieles auf einen Sieg der Portugiesen hingedeutet. Die Mexikaner wirkten nach dem 1:2 durch den portugiesischen Aussenverteidiger Cedric Alves in der 86. Minute angeschlagen. Dass ihnen dennoch der Ausgleichstreffer geglückt war, feierten sie dementsprechend ausgelassen.

Den Portugiesen blieb zum zweiten Mal im Spiel der Jubel im Hals stecken. In der 21. Minute jubelte der Europameister bereits über den vermeintlichen Führungstreffer von Pepe. Der Treffer wurde jedoch nach der Konsultation des am Confederations Cup eingesetzten Video-Schiedsrichter annulliert. Dreizehn Minuten nach der vermeintlichen Führung jubelten die portugiesischen Fans zurecht. Ricardo Quaresma (34.) konnte nach schöner Vorarbeit von Cristiano Ronaldo, der zuletzt besonders neben dem Platz für Schlagzeilen sorgte, zur Führung einschieben. Javier Hernandez, der Rekordtorschütze der mexikanischen Nationalmannschaft mit nunmehr 42 Treffern glich für die Mexikaner in der 42. Minute ein erstes Mal aus.

