Ex-Fox-News-Moderatorin ist neue Chefin von Miss America

Dies teilte der Veranstalter des Wettbewerbs am Montag (Ortszeit) mit. Carlson zeigte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter «geehrt» darüber, das «Kult-Programm» zu leiten.

Haskell war Ende Dezember als Chef von Miss America zurückgetreten, nachdem mehrere E-Mails mit sexistischen und vulgären Sprüchen über ehemalige Gewinnerinnen des Wettbewerbs publik geworden waren. So bezeichnete Haskell eine Frau in einer E-Mail als «ein Stück Müll». Fast 50 frühere Schönheitsköniginnen – unter ihnen Carlson – hatten deswegen in einem offenen Brief Haskells Rücktritt gefordert.

Carlson war jahrelang Moderatorin im konservativen US-Fernsehsender Fox News. 2016 warf sie dem damaligen Fox-News-Chef Roger Ailes sexuelle Belästigung vor und verklagte ihn, dieser trat in der Folge zurück. Ein Rechtsstreit wurde schliesslich beigelegt, Carlson erhielt Medienberichten zufolge 20 Millionen US-Dollar.

(SDA)