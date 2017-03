Explosion im Altmetall-Laster

Ein Angestellter, der zuerst einen Knall und dann eine Stichflamme sah, versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, was jedoch nicht möglich war. Der Lastwagen-Lenker lud deshalb die gesamte Ladung auf der Straße ab. Die alarmierte Feuerwehr Götzis war mit drei Fahrzeugen und dreissig Mann vor Ort und konnte den Brand löschen, wie die Vorarlberger Polizei mitteilt.

Mit Hilfe eines Lastwagens mit «Greifer» und der Feuerwehr Götzis wurde der Altmetallmüll zurück in den LKW geladen. Die Bahnhofstrasse war für die Dauer der Aufräumarbeiten erschwert passierbar. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt.

Grund für den Brand dürfte eine falsch entsorgte Dose gewesen sein, die während des Pressvorganges zu einer Explosion mit Verpuffung führte. Dadurch entwickelte sich ein Glimmbrand mit erheblicher Rauchentwicklung. Besonderheit: Laut einem Mitarbeiter der Recyclingfirma sei es am Vormittag bereits zu einem ähnlichen Vorfall in Rankweil gekommen, bei dem ebenfalls eine falsch entsorgte Dose oder ähnliches explodierte. Die Polizei weist darauf hin, dass Lackdosen in den Sondermüll gehören.

(red.)