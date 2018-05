Der 52-Jährige furh am Samstagmorgen um 8.20 Uhr von Mohren Richtung Reute. In einer Linkskurve bei Knollhusen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Folglich krachte er in einen Röhrenzaun. Der Lenker blieb dank des Zauns unverletzt, direkt dahinter fällt ein steiles Tobel ab.

Am Auto entstand Totalschaden, ein Atem-Alkoholtest fiel beim Fahrer positiv aus.

(red.)