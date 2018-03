Fahrerflucht endet auf dem Dach

Der 20-jährige Schweizer fuhr kurz nach 2.15 Uhr an die Kontrollstelle im Schorentunnel heran. Dort missachtete er die Haltezeichen der Polizei und beschleunigte sein Auto. Polizisten der Kantonspolizei St.Gallen verfolgten das Auto in Richtung Gossau. Vor dem Sitterviadukt kam das Auto des 20-Jährigen auf der schneebedeckten Strasse ins Schleudern und prallte mehrmals gegen die Leitplanken.

Obwohl das Auto beschädigt war, konnte der junge Mann weiterfahren. In Winkeln verliess er die Autobahn, fuhr aber gleich wieder auf diese zurück. Bei der Ausfahrt Oberbüren fuhr er wieder raus und raste in Richtung Flawil bis Wilen-Watt. Kurz vor der Bahnüberführung kam sein Auto von der Strasse ab, prallte in eine Tafel, kippte eine Böschung hinunter und kam auf den Bahngeleisen – auf dem Dach liegend – zum Stillstand.

Der 20-Jährige gab noch nicht auf. Er stieg aus dem Auto und flüchtete zu Fuss in Richtung Wald. Dort konnte er kurz danach festgenommen werden.

Der Mann musste eine Blut-, eine Urinprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Bahnstrecke zwischen Uzwil und Flawil musste für die Bergung des Autos mehr als eine Stunde gesperrt werden.

(Kapo SG/red.)