Fallschirmspringer stürzt auf Strasse

Am Donnerstagabend ist es im Tessin zu einem tragischen Unfall gekommen: Zwei Gleitschirmflieger kamen sich in der Luft in die Quere. Beide stürzten ab, einer davon und landete auf der Strasse und wurde angefahren. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.