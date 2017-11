FC Barcelona legt vor Madrider Derby vor

Überwand Leganes' Goalie zweimal: Luis Suarez vom FC Barcelona © KEYSTONE/EPA EFE/KIKO HUESCA

Der FC Barcelona setzt die Verfolger in der spanischen Liga unter Druck. In der 12. Runde kommt der Leader zu einem 3:0 in Leganes.In der südlichen Madrider Vorstadt erweiterte Barcelona seinen national nahezu perfekten Saisonstart um eine Einheit.