FC Wil startet Sammelaktion

Der FC Wil will mit einem Crowdfundig-Projekt seine Zukunft langfristig sichern. Unter dem Motto «Gemeinsam in die Zukunft – Wir sind Wil» ruft der Club seine Anhänger und Sympathisanten dazu auf, sich an der finanziellen Rettung des Vereins zu beteiligen.

Über die Crowdfunding-Plattform ibelieveinyou.ch sollen insgesamt 50’000 Schweizer Franken zusammengetragen werden, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der benötigte Betrag muss innert 80 Tagen zusammenkommen. Nach dem Ausstieg der Investorengruppe soll dieses Projekt einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der kurz-, mittel- und langfristigen Zukunft des FC Wil leisten, heisst es weiter.

(red.)