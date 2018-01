Gössi wehrt sich gegen «Verunglimpfung»

Hält dem SP-Präsidenten eine Standpauke: FDP-Chefin Petra Gössi an der Delegiertenversammlung in Biel. © FDP

An der Delegiertenversammlung der FDP Schweiz in Biel hat Parteipräsidentin Petra Gössi am Samstag zum Respekt vor den Institutionen und zu mehr «Ruhe und Stil» in der Politik aufgerufen. Sie wehrte sich gegen «populistische Attacken» gegen Bundesräte.