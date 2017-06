FDP lehnt Reformpaket für Altersvorsorge ab

Der Generationenvertrag werde mit der geplanten Rentenreform mit Füssen getreten, kritisierte FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi vor den Delegierten. © Keystone/LUKAS LEHMANN

Die FDP Schweiz stellt sich gegen die Reform der Altersvorsorge, über die am 24. September abgestimmt wird. Die Partei beschloss am Samstag an der Delegiertenversammlung in Grenchen SO erwartungsgemäss mit überwältigender Mehrheit die Nein-Parole.