Federer bringt Schweiz gegen Russland in Führung

Roger Federer setzt sich in Perth in zwei Sätzen durch © KEYSTONE/EPA AAP/RICHARD WAINWRIGHT

Roger Federer gewinnt auch sein zweites Einzel am Hopman Cup in Perth gegen den Russen Karen Chatschanow. Mit einem 6:3, 7:6 (10:8) gegen die Weltnummer 45 brachte er die Schweiz im zweiten Gruppenspiel der Mixed-Exhibition gegen Russland mit 1:0 in Führung.