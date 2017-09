Federer hofft auf einfacheren Sieg

Roger Roger Federers Drittrundenspiel am US Open gegen Feliciano Lopez findet am Samstag in der Night Session statt, also in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit.Drittrundenspiel am US Open gegen Feliciano Lopez findet am Samstag in der Night Session statt, also in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit © KEYSTONE/EPA/Ray Stubblebine

Nach zwei Siegen in fünf Sätzen gegen krasse Aussenseiter hofft Roger Federer fürs Drittrundenspiel am US Open in Flushing Meadows in der Nacht auf Sonntag gegen Feliciano Lopez auf etwas Entspannung.