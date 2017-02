Federer in Dubai nicht gefordert

Gelungene Rückkehr auf die ATP Tour: Roger Federer © KEYSTONE/EPA/LYNN BO BO

Im ersten Einsatz seit seinem Australian-Open-Sieg gewinnt Roger Federer in der 1. Runde des ATP-500-Turniers in Dubai in nur 54 Minuten 6:1, 6:3 gegen den Franzosen Benoît Paire.Federer wurde vom Franzosen in keiner Phase der Partie gefährdet und kam zu einem seiner einfacheren Siege.