Im Dachstock eines Wohnblocks in Wettingen AG ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. © Kantonspolizei Aargau

Am frühen Mittwochabend hat in Wettingen der Dachstock eines Wohnblockes gebrannt. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden am Haus ist nach Angaben der Polizei erheblich. Zur Ursache des Feuers laufen Ermittlungen.