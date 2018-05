Finnland mit statistischen Topwerten

Sebastian Aho ist der Topskorer der Vorrunde © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Der Schweizer Viertelfinal-Gegner Finnland schliesst die Gruppenphase an der WM in Dänemark nicht grundlos auf Platz 1 der Gruppe B ab. In fast allen Statistiken sind die Finnen vorne anzutreffen.Der finnische Stürmer Sebastian Aho führt mit 17 Punkten die Skorerliste an.