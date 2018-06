Fischers Silberteam mit ersten Heimspielen in Luzern

Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer an der WM in Dänemark © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Die ersten Länderspiele vor heimischem Publikum nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille diesen Frühling in Kopenhagen bestreitet das Schweizer Nationalteam Mitte Dezember in Luzern.Erster Gegner ist am 13.