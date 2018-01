Fiva siegt vor Bischofberger

Er stand kurz vor Weihnachten in Innichen als Dritter erstmals in dieser Saison auf dem Podest. Damals feierte der 26-jährige Appenzeller Marc Bischofberger seinen zweiten Weltcupsieg. Diesmal musste sich der Leader im Gesamtweltcup seinem Landsmann in einem Photo-Finish geschlagen geben.

Einziger Nicht-Schweizer im grossen Final war der französische Olympiasieger und dreifache Gesamt-Weltcupsieger Jean-Frédéric Chapuis, der sich vor Détraz im 3. Rang klassierte. Armin Niederer rundete das Schweizer Glanzresultat mit einem Sieg im kleinen Final ab.

Bei den Frauen stand mit Fanny Smith ebenfalls eine Schweizerin in Final. Die 25-jährige Waadtländerin verpasste das Podest aber nach einem Sturz und klassierte sich im 4. Rang. Gewonnen hat die schwedische Saison-Dominatorin Sandra Näslund. Sanna Lüdi wurde Zwölfte.

(SDA)