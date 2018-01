Ford will massiv mehr Geld in Elektroautos investieren als geplant

Der zweitgrösste US-Autobauer Ford will künftig auch Pick-up-Trucks als Hybrid-Version auf den Markt bringen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Der zweitgrösste US-Autobauer Ford will sein Engagement bei Elektroautos massiv erhöhen. Der Konzern werde bis 2022 über elf Milliarden Dollar in batteriebetriebene und Hybrid-Fahrzeuge investieren, kündigte Ford-Manager Jim Farley bei der Detroiter Automesse an.