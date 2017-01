Französische Schauspielerin Emmanuelle Riva 89-jährig gestorben

Emmanuelle Riva bei der Verleihung des französischen Filmpreises César im Jahr 2013. © Keystone/EPA/YOAN VALAT

Die französische Schauspielerin Emmanuelle Riva ist tot. Die Filmdiva starb am Freitagnachmittag im Alter von 89 Jahren «nach langer Krankheit» in Paris, wie ihre Agentin Anne Alvares Correa am Samstag mitteilte. Die Schauspielerin sei aber bis zuletzt «aktiv» gewesen.