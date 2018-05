Der Regierungsvertrag in Italien steht: Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, veröffentlichte das Dokument auf der Website. © KEYSTONE/EPA ANSA/FILIPPO PRUCCOLI

Der Regierungsvertrag in Italien zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega steht. Parteichef Luigi Di Maio erklärte am Freitag auf Facebook, das Programm sei in allen Punkten zu Ende verhandelt.