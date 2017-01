Gambias neuer Präsident kehrt heim

Gambias neuer Präsident Adama Barrow (links) ist nach seiner Vereidigung im Ausland nunmehr nach Gambia zurückgekehrt. (Archivbild der Vereidigung) © KEYSTONE/AP Senegal Government/STR

Gambias neuer Präsident Adama Barrow ist nach seiner Vereidigung im Exil im benachbarten Senegal in sein Heimatland zurückgekehrt. Er wurde am Donnerstagabend von Tausenden Menschen unter hoher Militärpräsenz in der Hauptstadt Banjul empfangen.