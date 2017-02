Gams versinkt im Konfetti

Bunte Gesichter, laute Musik und viele Gruppen ziehen durch die Strassen von Gams. Wer zu spät in Deckung geht, findet wohl nächstes Jahr noch Konfetti vom Umzug. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen an diesem Sonntag. «Wir sind fast jedes Jahr am Umzug. Die Musik ist dabei das Beste. Uns gefällt, wie vielfältig er ist und den Kindern macht es auch Spass. Es sei denn, sie werden zu oft mit Konfetti beworfen», sagt Mylene Schlegel aus Buchs. Der Umzug war vor einigen Jahren dem Untergang geweiht, als zu wenige Gruppen sich dafür anmeldeten. Das nahmen die Organisatoren aber nicht hin und belebten die Gamser Fasnacht wieder.

«Die Gruppen waren kreativ»

Seit über vier Jahren ist das Fasnachtswochenende, das am Freitag mit dem Ü25 Maskenball startet, ein fixer Termin für viele Gamser und Leuten aus den umliegenden Orten. «Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Durchführung. Das Wetter war perfekt und die Gruppen äusserst kreativ», sagt OK-Präsident Peter Hardegger. Er geniesst die Fasnacht und freut sich, dass die Leute ebenso begeistert sind. Geschätzt 1500 bis 2000 Besucherinnen und Besucher sind an diesem Wochenende mit dabei.

«Ich bin ein grosser Fasnachtsfan»

Nach dem grossen Umzug steht der Kindermaskenball auf dem Programm, der die kleinen Gäste unterhalten soll. «Von Freitag bis Samstag können sich die Erwachsenen amüsieren. Da finde ich, braucht es auch etwas für die Kinder. Es ist toll und es macht den Kleinen Spass», sagt eine Besucherin. Viele Helfer sind während des Wochenendes im Einsatz. So auch Walter Landtwing aus Ruggell. «Ich bin ein grosser Fasnachtsfan und helfe seit vier Jahren mit. Die Vielfältigkeit dieses Umzuges ist super!»

(Stefanie Rohner)