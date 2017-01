Garage nach Brand nicht freigegeben

«Wir gehen von einem Unfall beziehungsweise einem Missgeschick aus», sagt Marcel Wehrlin, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Der Brand in der Autogarage in Herisau war am Donnerstag direkt in der Werkstatt ausgebrochen. «Er entstand während den Reparaturarbeiten, brennbare Flüssigkeiten sind an einem solchen Ort vorhanden.»

Rauch zerstört Büroräumlichkeiten

Die Autowerkstatt wurde vom Brand stark beschädigt und auch die anliegenden Räumlichkeiten sind vom Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden. «Noch wurde das Haus nicht freigegeben, unsere Mitarbeiter vom kriminaltechnischen Dienst sind noch vor Ort.»

Der Brand war kurz nach 14.30 Uhr an der Alpsteinstrasse in Herisau ausgebrochen, rund 40 Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden ist erheblich. Die Strasse blieb für die Dauer der Löscharbeiten einspurig passierbar.

(agm)