Gebremste Abfahrer am Lauberhorn beschweren sich

Abfahrts-Weltmeister Patrick Küng bei einem Sprung im ersten Training am Lauberhorn © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Mehr als die Trainingsfahrten gibt am Dienstag in Wengen bei Carlo Janka, Patrick Küng und Co. ein neuer Sprung in der Lauberhorn-Abfahrt zu reden. Ein solcher wurde im oberen Teil des Hanneggschusses neu eingebaut.