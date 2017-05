Geldtransporträuber mit Millionenbeute in Frankreich geschnappt

Die Waadtländer Polizei bestätigte am Mittwoch den Überfall auf den Geldtransporter. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nach einem Überfall auf einen Geldtransport mit einer enormen Beute von über 40 Millionen Franken in der Nacht auf Mittwoch auf der A1 in der Waadt sind die mutmasslichen Täter in Frankreich festgenommen worden. Die Kantonspolizei Waadt bestätigte den Überfall.