Südkoreas ehemalige Präsidentin Park verhaftet

Gegen sie wurde ein Haftbefehl erlassen: Südkoreas ehemalige Präsidentin Park Geun Hye. (Archiv)

Südkoreas ehemalige Präsidentin Park Geun Hye ist wegen ihrer Rolle in einem Korruptionsskandal verhaftet worden. Das teilte ein Justizsprecher am Freitag in Seoul mit.