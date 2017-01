Gestürzter Feuz mit Glück im Unglück: «Nichts Gravierendes»

Beat Feuz nach seinem Sturz in Kitzbühel im Sicherheitsnetz vergraben © KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Der verpasste Sieg auf der legendären Streif ist für Beat Feuz nur zweitrangig. In erster Linie zeigt sich der am Samstag in Kitzbühel spektakulär gestürzte Berner erleichtert, dass er gesund blieb.Am 11. Februar, dem Tag der WM-Abfahrt in St. Moritz, wird Beat Feuz 30 Jahre alt.