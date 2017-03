Gesucht: Die witzigsten Haustiere

«Egal ob Hunde, Katzen, Pferde oder Lamas, wir möchten die lustigsten Haustierfotos der ganzen Welt sehen», schreiben die Veranstalter des Comedy Pet Photography Awards. Zum Mitmachen muss man lediglich einen besonders lustigen Schnappschuss eines Haustiers einsenden.

Vorbild des Wettbewerbs ist der Comedy Wildlife Photography Awards, dem Fotowettbewerb für witzige Aufnahmen von Tieren in freier Wildbahn. Dieser war letztes Jahr so erfolgreich, dass die Veranstalter nun einen ähnlichen Wettbewerb für Haustierfotos lancieren, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Hinter dem Wettbewerb steckt das Anliegen, die Animal Welfare Foundation zu unterstützen, diese setzt sich für artgerechte Tierhaltung ein. Die Fotos für den Wettbewerb können noch bis zum 31. Mai online eingereicht werden.

(agm)