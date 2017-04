Gewaltsam rausgeworfener Fluggast verklagt United Airlines

Gehirnerschütterung, Nase gebrochen, Schock - der Arzt, der in Chicago gewaltsam aus einer überbuchten Maschine von United Airlines gezerrt wurde, will nun gegen den Konzern klagen. (Archivaufnahme vom Mai 2013 in Chicago) © KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Mit der Entschuldigung durch den Unternehmenschef ist es für United-Airlines-Passagier David Dao nicht getan. Der 69-jährige Arzt, der gewaltsam aus einer überbuchten Maschine gezerrt worden war, will die US-Fluggesellschaft verklagen.Das kündigten seine Anwälte am Donnerstag an.